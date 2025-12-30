Со 2 января парковка на некоторых улицах Москвы станет доступнее

На 12 улицах Москвы со 2 января подешевеет парковка. В российской столице со 2 января 2026 года изменятся расценки на платную парковку. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, изменения затронут 12 улиц. Как объяснили в ведомстве, решение связано с тем, что сейчас в этих местах парковки заполнены меньше чем на 50%. Чтобы автомобилисты начали использовать их активнее, тарифы будут уменьшены.

Речь идёт про улицы Михаила Якушина, Игоря Численко, а также про 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи. Полный список размещен на Едином транспортном портале.

Но на всех остальных улицах (89%), входящих в зону платной парковки, цена останется прежней. При этом повышение коснётся лишь 10,5% участков, где занятость традиционно высока и достигает от 80 до 90%. Как правило, это парковки рядом с крупными ТЦ, бизнес-кварталами, популярными ресторанами и туристическими объектами. Подчёркивается, что в этих местах тариф вырастет в рамках уже существующей ценовой сетки.

В ведомстве пояснили, что такая гибкая система призвана решить две задачи. Во-первых, сделать самые перегруженные парковки менее привлекательными для тех, кто готов искать место подольше. Это сократит бесполезный трафик от машин, кружащих в поисках свободного места. Во-вторых, у местных жителей, имеющих резидентные разрешения, станет больше шансов быстро найти место у дома. Из-за роста цен на оживлённых улицах машины будут стоять там меньше, и парковочные места начнут освобождаться быстрее.