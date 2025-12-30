И даже предсерийные: какие автомобили тестировал «Мотор» в 2025

В 2025-м редакция «Мотора» протестировала несколько десятков новинок. В преддверии наступления нового года мы решили собрать дайджест из опубликованных тест-драйвов: в него вошли статьи, посвящённые автомобилям, что оставили после себя наиболее яркие впечатления.

© Motor.ru

## Самый брутальный: многоборец Tank 400

Младший Tank 300 редакция «Мотора» считает первым автомобилем из Китая, который действительно хочется иметь в своем гараже. Позже появились концептуально похожие BAIC BJ40 и Jetour T2, а теперь есть и внутренняя альтернатива — для тех, кто не стеснён в средствах, но стеснён в салоне трёхсотого. Ценой и размерами Tank 400 стремится к старшей модели 500, а духом равняется на младшую 300. Поэтому, тестируя новинку, мы отталкивались от последней.

Tank 400 — это увеличенный Tank 300 или Tank 500 для приключений? Верно и то, и другое!

© Вячеслав Крылов

## Самый технологичный: дизайнерский электрокроссовер Avatr 11

Парадокс премиум-электричек в том, что чем круче они выглядят, тем скучнее оказывается на них ездить. Это эффект высокой базы, когда своей вызывающей внешностью автомобиль обещает какой-то невероятный, отличный от всего прочего опыт.

А оказывается, что летать или телепортироваться машина не умеет, и сам процесс вождения плюс-минус такой же, как в любом другом электромобиле. Производители это осознают, и чтобы не разочаровать пользователя, докручивают продукт всякими футуристичными наворотами. В которых далеко не всегда есть хоть какая-то необходимость.

У Avatr 11 эпатажное всё — от названия и формата до внешности и салона. А какой автомобиль за всем этим кроется?

© Атом

## Самый многообещающий: предсерийный прототип Атом

Год назад команда проекта Атом дала возможность прокатиться на функциональном прототипе своего электромобиля-гаджета. Сегодня прототип уже другой — предсерийный. Это значит, что именно так будет выглядеть снаружи и внутри тот автомобиль, который предложат потребителю. И его ездовые качества в значительной мере соответствуют тем, которые будут у «товарных» машин.

Мы воспользовались возможностью попробовать электрокар почти таким, каким он поступит в продажу.

© Вячеслав Крылов

## Самый ностальгический: Honda ZR-V

За несколько лет пребывания в «китайском вакууме» мы несколько утратили привязку к глобальной системе автомобильных координат. Поэтому так интересно было взять на тест самый банальный кроссовер — но от некитайского производителя. А может, отличия между старыми и новыми марками уже давно стёрлись и все, включая японцев из Honda, делают примерно одно и то же?.

Доплату просят за японскую марку или за что-то большее? Пробуем это понять на примере Honda ZR-V

© KGM

## Самые некитайские: KGM Torres и еще три экс-SsangYong

Формально корейцы из KGM действительно стали первым некитайским брендом, оформившим своё официальное возвращение в Россию с того момента, как все глобальные производители покинули наш рынок в 2022 году. Вот только уходили SsangYong намного раньше остальных — в 2019, когда это ещё не было мейнстримом. За время своего отсутствия в России компания SsangYong успела угодить во владение концерна KG Group и переименоваться в KG Mobility, сокращённо — KGM.

На нас разом обрушились четыре модели. Кто есть кто в модельной линейке KGM?

© Вячеслав Крылов

## Самый премиальный: Exlantix ET

От первого анонса до старта продаж Exlantix в России прошло больше двух лет — поэтому каждый, кто хотел, наверняка уже разобрался, что это выведенный в отдельную марку суббренд бренда Exeed, который, в свою очередь, является суббрендом бренда Chery. Тут, по современным меркам, ничего удивительного. Любопытно было другое: что останется от гегемонии серых «Лисянов», когда в бой с ними вступит примерно то же самое — только с адаптацией к нашим условиям и полноценной заводской гарантией?

Пытаемся найти точки соприкосновения Exlantix ET с конкурентом Li L7 от концерна Chery.