Когда подарок инспектору ГИБДД считается взяткой

Деньги или подарки инспектору ГИБДД со стороны водителя считаются взяткой только в том случае, если они передаются с целью получения личной выгоды, сообщил «Газете.Ru» автомобильный адвокат Лев Воропаев.

© nsn.fm

По его словам, распространенное мнение о допустимости «подарка» в пределах определенной суммы не соответствует закону. Юрист отметил, что установленный Гражданским кодексом лимит для подарков в размере 3 тысяч рублей не освобождает от уголовной ответственности за дачу взятки.

Воропаев пояснил, что в Уголовном кодексе отсутствует сумма, начиная с которой переданные деньги перестают считаться взяткой. Ключевым признаком правонарушения является возмездность — ожидание дарителем благоприятных действий со стороны должностного лица.

Если же подарок инспектору передается без какой-либо заинтересованности и не предполагает ответных действий в пользу водителя, то состав взятки отсутствует. При этом решающим фактором, подчеркнул адвокат, являются мотивы дарителя, а не размер переданных средств, передает «Радиоточка НСН».