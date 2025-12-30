В Приморье нашли решение для скопившихся на границе с Китаем фур

Власти Приморского края совместно с китайскими коллегами проводят работу по разрешению сложной ситуации, сложившейся на автомобильном пункте пропуска «Хуньчунь – Краскино». Речь идет о длительном ожидании российских водителей, выезжающих на родину. Для оперативного решения вопроса в приграничный китайский город Хуньчунь выехал министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко.

«Проблемная ситуация сложилась в автомобильном пункте пропуска «Хуньчунь – Краскино" в преддверии новогодних праздников. Российские водители сообщили, что слишком долго ожидают своей очереди при прохождении китайско-российской границы, так как приоритет отдаётся китайским перевозчикам», – сообщили в правительства Приморья.

По данным на 26 декабря, со стороны КНР в зоне ожидания находилось 175 грузовых автомобилей из обеих стран. В результате переговоров с властями Хуньчуня удалось достичь компромисса, который с 27 декабря позволил ускорить процедуру для россиян. Стороны утвердили паритетный механизм пропуска: по одному транспортному средству от каждой страны.

Параллельно краевое министерство инициировало продление рабочего дня на российской стороне пункта пропуска «Краскино» до 21:00. Соответствующие контрольные органы – таможенная и пограничная службы – согласовали работу в усиленном режиме до 31 декабря включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году на пункте пропуска «Пограничный» организовывалась незаконная очередь для пересечения границы. Среди обвиняемых члены ассоциации грузовых перевозок «Дальнобойщик».