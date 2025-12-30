В РФ продают ЗАЗ-968М без пробега

Ежедневный мониторинг уникальных автомобилей, проводимый "Российской газетой", снова дал плоды. Сегодня на обзоре - абсолютно новая "капсула времени" ЗАЗ 968 М, выпущенная в 1990 году.

© Российская Газета

Автомобиль находится в Самаре. Седан выкрашен в обычный для "Запорожцев" белый цвет и, на первый взгляд, ничем не примечателен. До тех пор, пока не обратишь внимание на заводские пломбы.

Продавец заявляет, что выставленный на реализацию ЗАЗ 968 М даже никогда не мылся и аутентичен на все 100%.

Модель встала на конвейер в конце 1979 года, а ее выпуск прекратился в июне 1994 года. Поэтому справедливо сказать, что сегодняшний "Запорожец" - один из последних, ведь в 90-е объемы производства модели были маленькими.

Стоимость "кусается" - 1 000 000 рублей, что больше, чем сейчас дилеры Lada просят за новенькую Iskra.