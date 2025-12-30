В РФ продают ГАЗ-2434 "Волга" в идеале

ГАЗ-2434 - автомобиль, о котором складывают легенды. Еще бы - настоящий "волк в овечьей шкуре", седан с обычным кузовом, но могучим V8 под капотом. Автомобиль, на котором советские и российские спецслужбы догоняли самых неуловимых преступников. "Российская газета" обнаружила в продаже в Москве одну из таких "догонялок КГБ" в изумительном состоянии.

"Догонялка" 1992 года выпуска, со слов владельца, была выкуплена из частного музея, после чего с ней провели комплекс реставрационных работ, от этого лоск кузова и салона на максимуме.

Специальная световая схема с тумблерами сохранена и работает, а вот спецаппаратура снята. Есть радиоприемник, который сделан "под старину", но имеет современную начинку, включая USB.

Напомним, ГАЗ-2434 оснащается двигателем от "Чайки": V8 объемом 5,5 литра и мощностью 195 сил.

Выставленная на продажу "догонялка" имеет порядковый номер "222", что делает автомобиль самым "молодым" из выпущенных и которые доступны к покупке. Ведь общий тираж таких "Волг" за все годы производства - с 1985 по 1993 год - не превысил 245 единиц.

Это обстоятельство стало одной из причин, почему ГАЗ-2434 сохранился настолько хорошо - потому что не успел "устать" в погонях за преступниками.

Стоимость - 5 500 000 рублей, что делает автомобиль вторым по дороговизне, представленном на вторичном рынке России. Есть "догонялка КГБ" на миллион рублей дороже: на год старше, но вся в оригинале.