Электромобиль Атом — старт производства и цена
Старт продаж электромобилей Атом запланирован на весну 2026 года
Начало продаж электромобилей Атом запланировано на весну 2026 года, сообщил генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк.
Он отметил, что цена Атома окажется «на десятки процентов ниже», чем у существующих китайских автомобилей, аналогичных российской новинке по параметру и функциям. За счет наличия государственной поддержки цена отечественного электромобиля будет близка к ценам бензиновых машин массового рынка – сейчас этот коридор составляет 2,7-3,2 млн рублей.
На данный момент уже открыт предзаказ на специальных условиях – для тех, кто бронировал место в очереди на покупку Атома в 2023 году, отметил Игорь Поваразднюк. Общий запуск предзаказа планируется «примерно на февраль», сказал глава проекта. Также он отметил, что к концу 2025 года на конвейере завода «Москвич» выпущено 50 предсерийных тестовых автомобилей Атом.
Напомним, в ноябре заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов сообщал, что Атом стартует в серийном производстве до конца 2025 года.