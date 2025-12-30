Старт продаж электромобилей Атом запланирован на весну 2026 года

© За рулем

Начало продаж электромобилей Атом запланировано на весну 2026 года, сообщил генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк.

Он отметил, что цена Атома окажется «на десятки процентов ниже», чем у существующих китайских автомобилей, аналогичных российской новинке по параметру и функциям. За счет наличия государственной поддержки цена отечественного электромобиля будет близка к ценам бензиновых машин массового рынка – сейчас этот коридор составляет 2,7-3,2 млн рублей.

На данный момент уже открыт предзаказ на специальных условиях – для тех, кто бронировал место в очереди на покупку Атома в 2023 году, отметил Игорь Поваразднюк. Общий запуск предзаказа планируется «примерно на февраль», сказал глава проекта. Также он отметил, что к концу 2025 года на конвейере завода «Москвич» выпущено 50 предсерийных тестовых автомобилей Атом.

Напомним, в ноябре заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов сообщал, что Атом стартует в серийном производстве до конца 2025 года.