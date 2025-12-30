В Бельгии продают Lada Niva Raptor для охотников за 3 млн рублей

На одном из популярных европейских сайтов объявлений была обнаружена интересная новинка для бельгийского рынка - Lada Niva 2025 года выпуска в исполнении для рыболовов и охотников.

© Российская Газета

Автомобиль оснащен рядом функций, предназначенных для эксплуатации в сложных климатических условиях. В комплектацию входят дистанционный предпусковой обогреватель, электростеклоподъемники, усовершенствованная система отопления салона и усиленная защита днища. Экстерьер автомобиля выделяется эксклюзивным оливковым цветом кузова с защитным покрытием Raptor, дисками DOTZ, шинами 3PMSF, багажником на крыше с лестницей и защитными подкрылками.

Для удобства эксплуатации предусмотрены лоток для дичи, перегородка за передними сиденьями, ступенька для собак на заднем бампере и фаркоп. Внутри автомобиля установлена обновленная приборная панель и дополнительные розетки на 12В.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., соответствующий экологическому стандарту Euro 6. Механическая коробка передач и четырехцилиндровый мотор обеспечивают уверенное движение по пересеченной местности,

На отечественный внедорожник распространяется двухлетняя гарантия с момента первой регистрации, а владелец может выбрать любой авторизованный сервисный центр для обслуживания. В качестве дополнительных опций предлагаются мультимедийная система Pioneer с поддержкой USB, MP3 и Bluetooth, резиновые коврики с высокими бортами, дополнительные светодиодные фары, газовая система PRINS, центральный замок с дистанционным управлением, противотуманные фары и дневные ходовые огни.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили почти новый ВАЗ-2114 по цене плазменного телевизора.