Проект по выпуску внедорожника на базе Kia Tasman пока «заморожен»

Запрос на такую модель был зафиксирован в Австралии, однако продажи «донорского» пикапа здесь довольно скромные. В компании считают, что сначала должны вырасти показатели Tasman, а потом можно будет подумать о выпуске «родственника».

У некоторых пикапов, которые продаются в том числе и в Австралии, есть внедорожники на их базе. Так, ближайшим родственником грузовика Ford Ranger является внедорожник Ford Everest, а у Isuzu D-Max есть Isuzu MU-X. Ранее предполагалось, что собственным родственным внедорожником обзаведётся и их конкурент – брутальный пикап Kia Tasman, однако, этому проекту «зелёный свет» в ближайшее время, очевидно, не дадут. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как мог бы выглядеть такой внедорожник Kia.

Напомним, корейская марка Kia представила среднеразмерный пикап Tasman в конце октября 2024 года. Модель поступила в продажу в 2025-м, в список основных рынков сбыта этого грузовика входят Южная Корея, Австралия, а также страны Ближнего Востока и Африки. Ещё летом сообщалось, что в компании серьёзно думают о том, чтобы выпустить внедорожник на базе Tasman.

Однако тогда производитель сразу отметил, что зависеть такой проект будет от показателей Kia Tasman. И если судить по одному из главных рынков для модели – Австралии – пока дела у модели идут не очень. По данным местного издания Drive, в настоящее время объём продаж на указанном рынке составляет менее половины от прогнозируемого, в результате Kia пришлось снизить планку, которая была установлена на 20 тыс. экземпляров в 2026-м.

По словам Роланда Риверо, одного из топ-менеджеров австралийского офиса Kia, «в данный момент внедорожник [на базе Kia Tasman, – прим. ред.] не является самым главным приоритетом». Он добавил, что компания будет ждать, когда пикап добьётся успеха, причём речь идёт о глобальном рынке.

Представитель Kia пояснил, что сейчас запрос на внедорожник на базе Tasman есть у клиентов из Австралии, однако, чтобы компания захотела вложиться в проект, соответствующий интерес должен быть и в других странах. «Нужны Южная Америка, Ближний Восток, внутренний рынок Кореи, все те регионы, которые принимают Tasman, также должны захотеть приобрести внедорожник», — добавил Роланд Риверо.

По подсчётам Kia, за ноябрь дилеры в Австралии реализовали 607 экземпляров пикапа, а за всё время с момента старта продаж до конца прошлого месяца – 3716 единиц, в результате в сегменте пикапов Киа занимает здесь лишь девятое место. Однако на домашнем рынке, в Южной Корее, это самый популярный пикап, тем не менее, за ноябрь он разошёлся тиражом всего в 592 шт. (очевидно, в целом этот сегмент здесь не так востребован).

Напомним, в моторную гамму Kia Tasman сейчас входят: бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра мощностью 281 л.с. (максимальный крутящий момент – 421 Нм), работающий в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом, а также 210-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (441 Нм), идущий в комплекте либо с шестискоростной механикой, либо с 8АКП. Привод – задний или полный. Предполагается, что в дальнейшем у пикапа Kia Tasman появятся гибридные модификации, не исключено и появление полностью электрических версий.