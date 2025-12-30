В России объявили цены на обновленный кроссовер Jaecoo J7

Компания Jaecoo опубликовала на своем официальном российском сайте цены на обновленный кроссовер J7. Рестайлинговый представлен в четырех версиях и стоит от 2,8 млн до 3,4 млн рублей.

Обновленный Jaecoo J7 оснащен 1,6-литровым турбированным мотором с двумя вариантами форсировки (150 и 186 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Менее мощный мотор имеет переднеприводная модификация, более мощный — полноприводная.

Внешне от дорестайлингового J7 кроссовер отличается дизайном передней части, такая модель напоминает известный в России паркетник Range Rover Evoque.

До этого сообщалось, что в России начались продажи рамного внедорожника Tank 400 нового модельного года.

Tank 400 получил встроенную мультимедийную платформу «Яндекс Авто» с доступом к навигации, музыке и аудиокнигам через «Яндекс ID», а также возможность удалённой установки обновлений по Wi-Fi или мобильной сети.

Внедорожник Tank 400 снабжен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой трансмиссией. Его длина — 4 985 мм, колесная база – 2 850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки.

Внедорожник от 0 до 100 км/час разгоняется за 9,7 с. расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л. на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Ранее сообщалось, что в России появится новый кроссовер Jaecoo.