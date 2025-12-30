Tesla опубликовала пессимистичные прогнозы по продажам электрокаров

Tesla опубликовала прогнозы по продажам электромобилей в IV квартале 2025 года, которые оказались более пессимистичными, нежели те, что подготовили аналитики Bloomberg. Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, в компании ожидают, что Tesla поставит 422 тысячи 850 автомобилей, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее. В свою очередь аналитики Bloomberg предсказывали 445 тысяч 61 транспортное средство.

Подчеркивается, что компании предпринимателя Илона Маска предстоит пережить второе подряд снижение годовых продаж: средний прогнозируемый объем поставок составляет 1,6 миллиона единиц, что более чем на восемь процентов меньше, чем годом ранее.

В начале года продажи Tesla резко упали, поскольку компания переоборудовала производственные линии на каждом из своих сборочных заводов для выпуска обновленной модели Model Y. Это время совпало с тем периодом, когда Маск играл неоднозначную роль в администрации президента США Дональда Трампа.

В начале декабря инвестор Майкл Бюрри заявил, что акции Tesla уже давно торгуются гораздо дороже, чем должны. Он уверен, что компания «смехотворно переоценена» уже на протяжении длительного времени.