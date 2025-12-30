Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

Китайские автопроизводители по итогам 2025 года впервые за более чем два десятилетия сумеют опередить японские марки по объему мировых продаж. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Nikkei China.

Из данных за одиннадцать месяцев 2025 года следует, что глобальные продажи машин китайских марок могут составить около 27 миллионов единиц. Для японских автопроизводителей этот показатель прогнозируется на уровне менее 25 миллионов автомобилей.

Цифры учитывают как легковые, так и коммерческие транспортные средства, а также сбыт на внутреннем рынке и за рубежом. Реализация продукции совместных предприятий с равными долями участия относится на счет бренда-производителя.

Ожидается, что около 70 процентов от общего объема продаж китайских компаний будет обеспечено за счет внутреннего рынка КНР. При этом доля полностью электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей в сегменте легкового транспорта в Китае уже приближается к 60 процентам. В число десяти крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж вошли компании BYD и Geely, а Chery остается одним из лидеров по экспорту.

Зарубежные поставки китайских автомобилей показывают устойчивый рост. В странах Юго-Восточной Азии, где годами традиционно доминировали японские марки, продажи машин из КНР в 2025 году могут достичь отметки около полумиллиона единиц.

В Европе, несмотря на действующие тарифные барьеры, ожидается увеличение поставок примерно до 2,3 миллиона единиц. Значительный рост прогнозируется и на развивающихся рынках. В Африке продажи могут вырасти на 32 процента в годовом сопоставлении, до 230 тысяч автомобилей, а в Латинской Америке — на 33 процента, до 540 тысяч машин.

Продажи японских автоконцернов, которые в 2018 году достигали почти 30 миллионов единиц, в 2025 году, по оценкам аналитиков, окажутся ниже китайских. Эксперты фиксируют снижение показателей отдельных брендов на важных рынках, включая США, а также постепенное сокращение их доли на самом китайском рынке.

