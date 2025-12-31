В России отменят автопродление водительских прав

Автопродление национальных водительских прав завершится в России 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД РФ.

«Информируем, что 28 декабря 2023 года вступили в силу изменения <...>, в соответствии с которыми продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», — сказали в пресс-центре.

Там подчеркнули, что водительские права, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты.

Штраф за управление автомобилем с недействительными правами в России составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.