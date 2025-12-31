Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды на праздники в России

В Госавтоинспекции заявили, что в течение всех новогодних праздников сотрудники ведомства будут нести дежурство в усиленном режиме и намерены проводить рейды по выявлению пьяных водителей.

Об этом пишет газета «Известия».

«Напоминаем о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Не превращайте праздник в трагедию, не рискуйте своей жизнью, жизнями своих пассажиров и других участников движения: откажитесь от поездки за рулём машины после употребления спиртных напитков», — заявил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан.

Вместе с тем он призвал граждан, заметивших водителей в неадекватном состоянии, сообщить об этом в полицию.

Отдельно он напомнил, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования лишают водительских прав на срок до двух лет и назначают крупный штраф, а в ряде случаев водителю придётся нести ответственность в рамках УК России.

Ранее россиянам объяснили, грозит ли штраф за бокал шампанского во дворе на Новый год.