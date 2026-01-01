Суровый американский внедорожник получил особую мощную версию

Ford F-150 Raptor R 2026 года продолжает быть самой дорогой моделью в своем классе. Базовая версия Raptor стартует в США с цены 79 000 долларов (6,27 млн рублей), однако добавление пакета Raptor R увеличивает стоимость до 114 000 долларов (9,04 млн рублей).

© За рулем

Покупатели получают мощный 5,2-литровый V8 с наддувом Predator, цветовые акценты Code Orange, внедорожные шины, уникальную графику и специальные элементы в интерьере, отличающие Raptor R от стандартных моделей F-150.

Дополнительное оборудование может значительно повысить цену. Пакет Ford Connectivity, превращающий пикап в офис на колесах, стоит 795 долларов. Выдвижная крышка для грузового отсека добавляет 2250 долларов, комплект колесных дисков Code Orange – 1980, а двухпанельный люк – 1495 долларов. Набор TPMS и камера для прицепа увеличивают цену еще на 1280 долларов. При включении стоимости доставки в 2595 долларов и других сборов в 695 долларов, общая стоимость Ford F-150 Raptor R достигает 122 465 долларов (9,71 млн рублей). Для сравнения, базовая версия F-150 XL стоит менее 40 000 долларов.