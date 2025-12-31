Регистрации кроссовера «Москвич 8» подскочили в 4 раза всего за месяц

Флагманский кроссовер «Москвич 8» неожиданно продемонстрировал рекордный результат продаж на российском рынке. Напомним, что «Москвич 8» – самый крупный и вместительный автомобиль столичного бренда, созданный на базе китайского кроссовера JAC X8 Plus.

Его габариты: 4825х1870х1758 мм, колёсная база 2830 мм, клиренс 190 мм, соответствуют сегменту . Объём багажника достигает 2153 литров при сложенных задних сиденьях.

Кроссовер, сравнимый по размерам с Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 8 Pro Max, оснащён 1,5-литровым турбомотором GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.По данным «Автостат Инфо» в ноябре 2025 года «Москвич 8» разошёлся тиражом 148 ед., что стало лучшим месячным показателем с момента выхода модели в продажу. Этот результат позволил топовому «Москвичу 8» уверенно опередить лифтбек «Москвич 6», который ранее занимал второе место по популярности в линейке бренда после кроссовера «Москвич 3».

Продажи лифтбека в ноябре оказались почти вдвое ниже – 87 ед., против 152 ед. годом ранее (–43%), а за 11 месяцев текущего года – 1379 ед. против 1771 ед. (–22%). Надо отметить, что старт продаж «Москвич 8» состоялся ещё 22 июля, однако до ноября на учёт было поставлено всего 35 автомобилей, т.е. всего с начала года – 183 ед.