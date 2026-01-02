УАЗ обновил ценники на весь модельный ряд с 1 января 2026 года С 1 января в России подорожали автомобили Ульяновского автозавода, причём, повышены цены на все модели УАЗ 2025 года выпуска, чья стоимость возросла на 23,4–40,6 тыс. рублей. Наименьшее повышение затронуло коммерческое семейство СГР, в которое входят «Буханка» и «Головастик». В стандартных версиях цены выросли на 23,4–29,5 тыс. рублей, а внедорожное исполнение «Экспедиция» подорожало на 31 тыс. руб.

© Ульяновский автомобильный завод

Внедорожник УАЗ «Хантер» в базовой версии стал дороже на 27,4 тыс. рублей, а версия «Экспедиция» подорожала на 32,6 тыс. руб. Флагманские модели бренда – УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», которые оснащаются только механической коробкой передач, подорожали на 30,6 и 31 тыс. руб. соответственно.

Самый заметный рост цен зафиксирован у коммерческих грузовиков «Профи» – от 31,7 до 40,6 тыс. руб. в зависимости от модификации. Актуальные цены на автомобили УАЗ теперь выглядят следующим образом: - «Патриот» — от 1,866 млн руб.; - «Хантер» — от 1,672 млн руб.; - «Пикап» — от 1,891 млн руб.; - «Хантер Экспедиция» — от 1,988 млн руб.; «Буханка» — от 1,591 млн руб.; «Буханка Экспедиция» — 1,891 млн руб.; «Профи» — от 1,932 млн руб.

Напомним, что в предыдущий раз УАЗ корректировал цены в мае прошлого года, тогда подорожание составило 45–55 тыс. рублей. Также пресс-служба УАЗа сообщила, что рестайлинговые модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» – будут оснащаться турбодизелями и 6-ступенчатыми МКП. Они должны появится на рынке до 30 сентября 2026 года. Также предусмотрено использование двигателя серии ZMZ Pro в сочетании с новой трансмиссией. По данным «Автостат Инфо» за 11 месяцев 2025 года автомобилей марки УАЗ (внедорожников) было зарегистрировано 5617 ед., а LCV – 9860 ед. (–39,7%).