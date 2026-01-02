В аэропорту Гагарин приостановили полеты самолетов

В аэропорту "Гагарин" в Саратове введены временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены в аэропорту второй раз за сутки. До этого Кореняко предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли. Также 2 января меры безопасности приняты в аэропорту Тамбова. В авиагаванях Калуги, Пензы и Самары также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако затем они были отменены. Ночью ограничения вводились и в аэропортах Москвы - Домодедово и Жуковском. Ограничения на полеты в аэропортах вводят, в частности, из-за угрозы атаки беспилотников. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 1 января после 21.00 мск российские ПВО сбили шесть беспилотников.