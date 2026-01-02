Сотни автомобилей застряли на границе России и Грузии

На границе России и Грузии возник затор из сотен автомобилей из-за снежного коллапса, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех видов транспорта. На месте без остановки работает снегоочистительная техника. Среди застрявших в пробке — россияне, в том числе семьи с детьми», — сообщает канал.

Как заявили некоторые туристы, они потеряли деньги, так как ранее бронировали отели и не въехали вовремя.

О дате открытия границы не сообщается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах.

Составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети. Некоторые поезда простояли более 10 часов на одном месте, опоздание других превысило сутки.

Один из пассажиров поезда №518 Москва — Адлер заявил, что сотрудники, а именно проводники и начальник поезда, от себя сделали все, что смогли — раздали бесплатно запас всяких шоколадок, чипсов и газировок, которые в каждом вагоне есть. Прежде всего, детям, а взрослым и не хватило. Он уточнил, что во время ЧП почти все вагоны поезда были обесточены. При этом в двух вагонах розетки работали, в них граждане заряжали телефоны.