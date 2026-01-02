Мировые концерны погрязли в копиях собственных моделей: ради чего их делают?

Автомобильная индустрия стала свидетелем популярности бренд-инжиниринга. Многие производители, в том числе General Motors, применяют этот подход для снижения затрат. Примеры таких автомобилей, как Chevrolet Trailblazer, Buick Rainier, GMC Envoy и Oldsmobile Bravada, показывают – они практически идентичны.

Тем не менее, за последнее время ситуация изменилась. Многие автомобили, использующие одну платформу, теперь имеют совершенно разные дизайны. Например, Chevrolet Tahoe и GMC Yukon выглядят по-разному, несмотря на схожесть в конструкции. Некоторые компании продолжают следовать стратегии клонирования. К примеру, Toyota GR86 и Subaru BRZ практически неотличимы друг от друга, и это замечается во втором поколении моделей.

Сложности увеличиваются с объединением брендов для создания новых автомобилей. Toyota и Subaru работают совместно над моделями bZ (bZ4X) и Solterra, а также над такими аналогами, как Toyota C-HR и bZ Woodland и соответствующими автомобилями от Subaru, известными как Uncharted и Trailseeker.

Специалисты Carscoops утверждают, что Toyota и Subaru являются современным примером клонирования для сокращения затрат. Ford и Nissan также снижают затраты в этом направлении. Ford планирует выпустить два новых электромобиля, используя технологии Renault, а Nissan недавно презентовал подключаемый гибридный Rogue 2026 года, который является переработанной версией Mitsubishi Outlander PHEV.

Эти примеры указывают на то, что автопроизводители стали менее внимательными к индивидуальности, уникальному дизайну и качеству своих автомобилей, на первом месте у них теперь стоит стремление к максимальной прибыли.