Новую дорогу рядом с Москвой назвали опасной для пешеходов

В преддверии Нового года в Подмосковье открыли новый въезд в Королев рядом с территорией национального парка «Лосиный остров», однако активисты считают его опасным для пешеходов, передает MSK1.

© Мослента

Открыта проезжая часть улицы Калининградской от Ярославского шоссе. Отмечается, что на картах ее пока нет, но дорога открыта для движения. Местные жители отметили, что дорога освещена, хотя ранее представители нацпарка устно обещали, что большого количества света не будет из-за близости к месту обитания животных.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков указал, что уже сейчас по обочинам и по самой дороге ходит множество пешеходов, в том числе с детскими колясками, так как жители Королева привыкли гулять по «Лосиному острову», а тротуаров вдоль улицы нет. Из-за этих и ряда других неудачных решений, по его мнению, есть вероятность наезда на пешеходов.

Кроме того, по словам Янкова, при строительстве было нарушено природоохранное и бюджетное законодательство, так как прокладка дороги была профинансирована как «капитальный ремонт».

«Но для оценки этого есть контрольные и правоохранительные органы», — заявил он.

