На российском рынке появится просторный минивэн дешевле 2 млн рублей

BAW планирует выпустить минивэн M8 на российский рынок. Модель была запущена в Китае в начале декабря 2025 года. BAW M8 использует гибридную систему, где бензиновый двигатель объемом 1,5 литра служит исключительно для зарядки аккумулятора на 46 кВт·ч.

Максимальный запас хода составляет 1050 километров, а пиковая мощность электродвигателя – 231 л.с. Минивэн имеет длину 5317 мм, ширину 1870 мм и высоту 1955 мм, а расстояние между осями составляет 3200 мм. Салон с конфигурацией 2+2+3 вмещает семь человек.

Ожидается, что авто будет оснащено виртуальной панелью приборов, медиасистемой с большим экраном, беспроводной зарядкой для смартфонов и комфортабельными «капитанскими» креслами на втором ряду. Цены на BAW M8 в Китае колеблются от 159,8 до 229,8 тысячи юаней (примерно от 1,79 до 2,58 миллиона рублей), что делает его одним из самых доступных минивэнов.

Стоимость на российском рынке пока не определена.