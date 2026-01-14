Toyota RAV4 получил два новых варианта дизайна

Toyota представила RAV4 с двумя эксклюзивными пакетами стайлинга от Modellista

© За рулем

После дебюта в Северной Америке, Европе и Китае новый Toyota RAV4 наконец поступил в продажу в Японии.

В честь этого компания Toyota вместе с тюнинг-ателье Modellista разработала два эксклюзивных стилистических пакета, которые позволяют придать гибридной версии кроссовера более спортивный или внедорожный внешний вид в зависимости от предпочтений владельца.

В Японии Toyota RAV4 предлагается только как классический самозарядный гибрид в комплектациях Z и Adventure. Модель оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 237 л.с. и системой полного привода E-Four. Toyota сообщила, что до конца финансового 2026 года в линейку добавятся подключаемый гибрид и версия GR Sport, а пока покупателям предлагаются заводские пакеты стайлинга для персонализации автомобиля.

Пакет Lifestyle Package предназначен для версии Z. В него входят аэродинамический обвес от Modellista с передним сплиттером, дополнительным светодиодным освещением, боковыми юбками, накладками на задний бампер и 20-дюймовыми дисками. Стоимость такого набора составляет 586 760 иен (около 3800 долларов).

Пакет Outdoor Package создан для версии Adventure и рассчитан на поклонников езды по бездорожью. В него входят обвес с крупными защитными алюминиевыми накладками, расширители арок, дефлектор капота, решётка радиатора с дополнительными светодиодами и 18-дюймовые колесные диски цвета Matte Olive. Цена пакета — 508 310 иен (около 3300 долларов).

Цена Toyota RAV4 в Японии начинается от 4,5 миллиона иен, что примерно равно 29 000 долларам.