В очереди на Крымский мост скопилось около 900 автомобилей

В очереди к пунктам ручного досмотра на Крымский мост скопилось около 900 автомобилей.

Как сообщает официальный ТГ-канал Крымского моста, со стороны Тамани находится 355 транспортных средств, поэтому время ожидания составляет более одного часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 522 автомобиля, время ожидания - около двух часов.

Аналитики прогнозируют, что самые продолжительные автомобильные заторы будут 9-10 января. Длина очередей составит 3,5 километра, а время ожидания от трех часов. Причиной пробок станет окончание рождественских каникул.