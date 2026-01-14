Беспилотные такси теперь доступны в популярных районах Дубая

WeRide и Uber запустили автономные такси в Дубае в районах Умм-Сукейм и Джумейра

© За рулем

Сервис беспилотных такси WeRide стал доступен пассажирам в Дубае через приложение Uber. Об этом сообщили компании WeRide, Uber Technologies и Управление дорог и транспорта Дубая (RTA).

Заказать роботизированное такси можно в районах Умм-Сукейм и Джумейра, которые популярны у туристов из-за близости к пляжам. Управлять автопарком WeRide на платформе Uber будет компания Tawasul.

Перед запуском сервиса провели пилотное тестирование, которое началось после объявления о партнерстве в апреле. Сейчас во время поездок рядом находится специалист, следящий за безопасностью. Полностью беспилотный коммерческий сервис планируется запустить в начале 2026 года.

Цель запуска Robotaxi – поддержать планы эмирата обеспечить 25% поездок с автономным управлением к 2030 году, а также удовлетворить увеличившийся спрос на совместный транспорт и заказ такси через приложения. В 2024 году количество поездок на общественном и совместном транспорте, а также такси достигло 153 миллионов. Число пользователей совместного транспорта выросло на 28% по сравнению с 2023 годом.

На сегодняшний день у WeRide в распоряжении около 150 автономных автомобилей на Ближнем Востоке, из них более 100 – роботизированные такси. Компании намерены расширить деятельность и увеличить количество Robotaxi до нескольких тысяч в ближайшие годы.