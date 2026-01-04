Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с туристами из РФ, которые направлялись в КНР для празднования Нового года, застряли на российско-китайской границе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По его информации, некоторые россияне ожидают очереди уже свыше 10 часов, им никто не объясняет причины такой задержки. При этом транспортные средства с китайцами пропускают без проблем.

Как заявила в беседе с Baza россиянка Юлия, она спокойно прошла таможню РФ, а уже дальше увидела затор из 30 автобусов с российскими номерами.

1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

