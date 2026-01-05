Путин поручил сделать такси доступнее для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми и введении льготных тарифов для многодетных.

"Представить предложения по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей; по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Задача поставлена правительству РФ, профильным комиссиям Госсовета, Народному фронту. Также они должны подготовить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси - с точки зрения как стоимости, так и технического оснащения автомобилей.