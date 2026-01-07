В Москве высота снега 7 января может вырасти еще на 4 см

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Прирост снега в Москве в среду может составить 4 см, городские службы непрерывно устраняют последствия снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За сутки 7 января прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров. Ночью и ранним утром несколько раз провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в Москве и Подмосковье, начиная с 09:00 мск 8 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, метели и возможных заносов на дорогах, а также порывов северо-восточного ветра до 18 м/с. Данный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до конца суток 9 января. Причиной сильных осадков синоптики называют контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона.