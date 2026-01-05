На Крымском мосту образовалась многочасовая пробка из машин

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопилось 660 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 17:00, в пробке водителям придется провести более двух часов. Со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра ожидают 35 автомобилей.

Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Керчи в 11:00. Тогда перед пунктом досмотра скопилось 310 транспортных средств. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (765) ожидали проезда по переправе в 16:00. Потом их количество стало сокращаться.

Со стороны Тамани водителям не приходилось стоять в пробке до 15:00. Однако после этого в очереди не стояло более 95 машин.

3 января в пробке на Крымский мост со стороны Тамани в течение трех часов стояло более 1 тыс. автомобилей. Их досмотр занимал три-четыре часа. Со стороны Керчи в очереди днем стояло 405 автомобилей. Ожидание занимало около двух часов.