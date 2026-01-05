В Kia сняли вопрос о выходе "убийцы Land Cruiser"

Kia заморозила проект нового рамного внедорожника, который должен был быть создан на базе пикапа Tasman. Решение связано с тем, что модель показывает более слабые, чем ожидалось, продажи на ключевых рынках, и будущий SUV напрямую зависит от дальнейшей динамики спроса на сам Tasman.

В компании подтвердили, что внедорожник по-прежнему рассматривается, однако сейчас он не является приоритетом. Как отметил глава продуктового планирования Kia Australia Роланд Риверо, выпуск новой модели возможен только при наличии устойчивого интереса сразу в нескольких регионах - в Австралии, Южной Америке, на Ближнем Востоке, а также в Южной Корее.

При этом Kia делает ставку на расширение версий Tasman.

Производитель продолжает работу над электрифицированными модификациями, включая вариант с плагин-гибридной установкой. Такой шаг должен повысить конкурентоспособность модели на фоне соперников, у которых гибридные решения уже активно применяются. Если продажи пикапа начнут расти, проект внедорожника может быть возвращен к активной фазе разработки.