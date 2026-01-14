Популярный в России рамный внедорожник станет намного комфортнее
JAC выпустит T9 Urban с подвеской Multilink и блокировкой заднего дифференциала
JAC T9, самый популярный пикап в России, получит новую версию под названием Urban.
В этой модели задняя рессорная подвеска будет заменена многорычажной конструкцией Multilink. Это улучшит комфорт при езде, но снизит грузоподъемность автомобиля.
Также новинка будет оснащена электронно управляемым полным приводом и принудительной блокировкой заднего дифференциала.
По словам Сергея Садовенко, директора по продажам JAC Motors в России, новая подвеска – это ответ на запросы покупателей, которые хотят сочетание возможностей пикапа и комфортного вождения в городе и на бездорожье.
Информация о возможных изменениях в силовых агрегатах для версии Urban пока отсутствует.
Сейчас JAC T9 доступен с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 224 л.с. и дизельным 2,0-литровым двигателем на 163 л.с., оба варианта идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.