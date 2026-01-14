JAC выпустит T9 Urban с подвеской Multilink и блокировкой заднего дифференциала

JAC T9, самый популярный пикап в России, получит новую версию под названием Urban.

В этой модели задняя рессорная подвеска будет заменена многорычажной конструкцией Multilink. Это улучшит комфорт при езде, но снизит грузоподъемность автомобиля.

Также новинка будет оснащена электронно управляемым полным приводом и принудительной блокировкой заднего дифференциала.

По словам Сергея Садовенко, директора по продажам JAC Motors в России, новая подвеска – это ответ на запросы покупателей, которые хотят сочетание возможностей пикапа и комфортного вождения в городе и на бездорожье.

Информация о возможных изменениях в силовых агрегатах для версии Urban пока отсутствует.

Сейчас JAC T9 доступен с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 224 л.с. и дизельным 2,0-литровым двигателем на 163 л.с., оба варианта идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.