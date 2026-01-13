В Австралии стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai e-Power 2026

Эта система работает так: колеса вращает электромотор, а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель служит генератором, подзаряжая батарею. Это обеспечивает «электрические» ощущения в городе и на трассе без необходимости искать зарядку и использования технологий подключаемого гибрида.

Термин «5-в-1» в Nissan обозначает компактный модуль, объединяющий электромотор, генератор, инвертор, increaser и reducer. Компания обещает более высокую эффективность, тихий ход и мгновенный отклик без переключений передач и провалов тяги. Система рекуперирует энергию при торможении.

Qashqai e-POWER 2026 в Австралии ориентирован на технологии и безопасность: в комплекте NissanConnect Services, комплекс Nissan Intelligent Mobility Safety, беспроводная зарядка, беспроводная интеграция смартфона, мультимедиа, двухзонный климат и круговой обзор с режимами skeleton hood и T-junction views.

Цена начинается от 45 640 австралийских долларов в базовой комплектации.

