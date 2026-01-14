В 2026 году в КНР стартуют продажи кроссовера Zeekr 9S с ценой 4,97 млн рублей

В первом квартале 2026 года на рынке Китая появится гибридный кроссовер Zeekr 9S, ранее известный как 8X.

Его цена составит примерно 450 000 юаней (около 4,97 млн рублей). Эта модель станет второй в линейке PHEV бренда после флагманского Zeekr 9X.

Zeekr 9S позиционируется как более компактная и спортивная версия Zeekr 9X. Автомобиль сохранил фирменный дизайн с крупной радиаторной решёткой, двухуровневыми фарами, черными дисками и сенсорами LiDAR на крыше.

В салоне установлен большой сенсорный экран, трехспицевое рулевое колесо с рычагом переключения за ним и центральная консоль в стиле Porsche Cayenne. Предусмотрены варианты с пятью или шестью посадочными местами по схеме 2+2+2.

Под капотом Zeekr 9S сохранит гибридную систему от 9X: 2-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами общей мощностью 660 кВт (885 л.с.) и аккумуляторы на 55 или 70 кВт·ч. Топовая версия Zeekr 9X оснащена тем же ДВС и тремя электромоторами суммарной мощностью 1030 кВт (1381 л.с.).

Спортивная версия Zeekr 9S получит двухкамерную пневматическую подвеску и активный стабилизатор поперечной устойчивости на 48 В.