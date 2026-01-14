Sony и Honda готовят кроссовер под маркой Afeela

Компания Sony Honda Mobility (SHM) представила в рамках выставки потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе прототип своей второй модели — электрический купеобразный кроссовер, который в техническом плане, вероятно, во многом повторяет дебютную модель Afeela 1.

Компания Sony впервые заявила о себе как автопроизводитель в 2020 году, когда электромобили были главным трендом автомобильной отрасли, поэтому неудивительно, что и Sony сделала ставку на «электрички». Тогда, в 2020 году Sony показала на выставке CES первый прототип своей дебютной модели — среднеразамерный электрический лифтбек. Для его полноценной разработки и подготовки к производству в 2022 году было создано совместное предприятие с компанией Honda — Sony Honda Mobility Inc., оно работает под торговой маркой Afeela.

Электрический лифтбек ныне известен как Afeela 1, его производство начнётся в этом году на действующем заводе компании Honda в американском штате Огайо, но купить Afeela 1 первое время можно будет только в штате Калифорния, наиболее дружественном по отношению к электромобилям. В 2027 году Afeela 1 станет доступным также для жителей штата Аризона и отправится на экспорт в Японию, дальнейшие рыночные планы бренда Afeela пока внятно не озвучены.

Первый прототип кроссовера Sony был представлена на выставке CES ﻿в 2022 году, а вчера на этой же площадке компания показала второй прототип, получивший наименование Afeela Prototype 2026, в серийную модель он превратится в 2028 году. Технические характеристики Afeela Prototype 2026 пока не раскрыты, пока можно оценить лишь дизайн экстерьера, близкий к серийной версии модели.

Afeela Prototype 2026, как и Afeela 1, не имеет яркий черт в дизайне, предлагая предельно минималистичный облик в духе гаджетов компании Apple, которая раньше тоже хотела выпускать автомобили, но в итоге отказалась от этой идеи. Над лобовым стеклом на крыше размещены камеры и лидары, необходимые для работы различных электронных ассистентов водителя и полноценного автопилота в перспективе (обещан 4 уровень по классификации SAE). Площадка между фарами представляет собой матричный экран, на который можно выводить различные сообщения.

Салон кроссовера пока не рассекречен, но по тому, что видно через стёкла, можно сделать вывод, что и здесь Afeela Prototype 2026 мало чем отличается от лифтбека Afeela 1: есть большое четырёхэкранное табло на передней панели, усечённый руль без верхней части обода и развлекательные экраны для пассажиров второго ряда, на которых можно запускать высокопроизводительные видеоигры.

Afeela 1 стоит в США от 89 900 долларов, кроссовер вряд ли будет дешевле. За свою довольно большую цену Afeela 1 предлагает весьма заурядные по меркам 2026 года технические характеристики: два электромотора (передний и задний) в сумме выдают 360 кВт (490 л.с.), ёмкость батареи — 91 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 300 миль (483 км) по циклу EPA, максимальная мощность зарядки — всего 150 кВт.

Sony Honda Mobility не раскрывает, сколько собрала заказов на Afeela 1, но ясно, что ажиотажа нет даже близко. Для электромобилей в США настали нелёгкие времена, федеральные льготы на их покупку отменены, Ford, GM и Stellantis пачками отменяют свои электромобильные проекты, но SHM тем не менее намерена вывести на рынок свои дорогие и несколько унылые на вид «электрички», рассчитывая, видимо, на состоятельных фанатов бренда Sony, которые в США, безусловно имеются. Способность SHM приносить прибыль на данный момент вызывает большие сомнения.