Новый концепт Renault бьет рекорды по запасу хода

Электрический Renault Filante проехал более 1000 км на одном заряде

Пресс-служба компании Renault сообщила, что концепт Renault Filante преодолел 626 миль (около 1007 км) на одном заряде.

Электрический Renault Filante создан именно как высокоэффективный прототип для рекордно дальних заездов – на нем компания отрабатывает новые электромобильные технологии. При этом машина использует ровно ту же тяговую батарею на 87 кВт⋅ч, что и серийный внедорожник Scenic E-Tech в версии High range. Но прототип в два раз легче, поэтому и пробег без подзарядки получился длиннее – у электро-Сценика он составляет 620 км по WLTP.

По данным компании, к концу тестового заезда в аккумуляторе осталось еще 11% заряда, с которыми Renault Filante вполне мог дотянуть до 700-мильного (около 1130 км) рубежа.

Понятно, что в таком виде машину никто не будет запускать в серию, но французы надеются отточить на этом проекте ряд технических решений... Тем временем, китайцы запускают твердотельные аккумуляторы и обещают запас хода в 1000 км на вполне обычных машинах.