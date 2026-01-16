Компания Geely поставила сразу пять рекордов Гиннесса
Geely открыла крупнейший в мире центр безопасности автомобилей
В Китае открылся крупнейший в мире центр тестирования безопасности автомобилей Geely Safety Centre, установивший для компании еще пять рекордов Гиннесса:
- Самая большая лаборатория автомобильной безопасности (81 930,745 кв.м);
- Самая длинная крытая трасса для краш-тестов автомобилей (293,39 м);
- Крупнейший (28 536,224 кв.м) аэродинамический туннель с регулируемой высотой и имитацией дождя, снега, солнечной радиации и ветра до 250 км/ч;
- Крупнейшая зона для проведения краш-тестов автомобилей под произвольным углом столкновения от 0 до 180° (12 709,293 кв.м).
- Наибольшее количество испытаний, воспроизводимых в лаборатории – 27 видов.
Geely Safety Centre призван объединить лучшие мировые практики в своей области и укрепить сотрудничество между организациями, развивающими безопасность транспорта. В Geely считают, что новый центр значительно ускорит внедрение инноваций и поднимет мировые стандарты автомобильной безопасности на новый уровень. Первоначальные инвестиции в этот проект составили более 2 млрд юаней.