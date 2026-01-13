ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ, которые отслеживают износ и нагрузку
Компания Michelin готовит к презентации на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе новую линейку умных шин.
Эти шины с помощью искусственного интеллекта смогут не просто катиться, но и самостоятельно анализировать свое состояние. Система отслеживает степень износа и передает водителю данные в режиме реального времени.
Разработка создана в сотрудничестве с технологической компанией Sonatus. Она анализирует такие параметры, как интенсивность торможения, нагрузка на автомобиль, перегрузки в поворотах и другие динамические условия. Искусственный интеллект обрабатывает эти данные и делает выводы о «здоровье» шин.
Технологии получили названия SmartLoad («умная» нагрузка) и SmartWear («умный» износ).
Michelin прогнозирует, что в будущем эта система сможет полностью заменить датчики давления в шинах (TPMS). По оценкам компании, внедрение таких шин позволит сэкономить 1,68 млрд долларов в мировом масштабе к 2030 году.
Особенностью разработанной системы является то, что данные о состоянии шин хранятся и обрабатываются прямо в автомобиле, без передачи информации в облачные сервисы.