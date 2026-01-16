Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска

Против Toyota подан коллективный иск из-за дефекта восьмиступенчатой АКП UA80

Компания Toyota столкнулась с коллективным иском, в котором идёт речь о проблемах с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач UA80.

В иске утверждается, что эта АКП перегревается и слишком рано переключается на более высокие передачи. Согласно заявлению истцов, это вызывает ускоренный износ деталей, сокращает срок службы машин и снижает их рыночную стоимость.

Истцы указывают, что Toyota знала о дефектах ещё на этапе тестирования и после жалоб пользователей ограничилась лишь обновлением программного обеспечения. По мнению истцов, эти обновления лишь усилили износ трансмиссий ради повышения топливной эффективности. В итоге владельцы автомобилей вынуждены платить за ремонт после окончания гарантии.

В качестве примеров приводятся Toyota Highlander и Camry 2020 года выпуска. Владелец Highlander рассказал, что при пробеге 108 000 км трансмиссия вышла из строя, и замена стоила бы более 7 400 долларов. Второй сообщил, что после появления необычных звуков в трансмиссии ему пришлось оплатить тысячи долларов за ремонт, несмотря на компенсацию за новую коробку.

Иск охватывает почти все основные бензиновые и гибридные модели Toyota и Lexus, включая Camry (2018–2024), Highlander (2017–н.в.), RAV4 (2019–н.в.), Sienna (2017–2020), Avalon (2019–2022), а также Lexus ES 350, RX 350, NX и TX 350 последних годов выпуска. Все эти автомобили имеют проблему с коробкой передач UA80.