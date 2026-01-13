Great Wall привез в США первый двигатель V8 собственной конструкции

На выставке технологий CES в Лас-Вегасе китайский автоконцерн Great Wall представил турбомотор V8 собственной разработки, сообщает Autohome.

«Этот двигатель V8 использует передовые технологии, такие как двойной впрыск топлива, масляный насос с полным MAP-фильтром и электронный термостат, обеспечивая баланс между топливной экономичностью и выбросами», — отмечается в публикации.

Двигатель V8 от китайского автопроизводителя способен эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе гибридных трансмиссий. Также китайский автопроизводитель представил в США полутвердотельный тяговый аккумулятор с высокой плотностью энергии и увеличенным сроком службы и систему помощи водителю, способную распознавать место проведения строительных работ.

