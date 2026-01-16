Доступный отечественный фургон обзавелся пассажирской версией

Производство пассажирской версии Соллерс SF1 начнется в I квартале 2026 года

© Соллерс SF1

Как только дебютировал небольшой фургон Соллерс SF1, мы задали вопрос – а пассажирская версия будет? Учитывая цену в 2 млн рублей, соблазн увидеть пассажирский микроавтобус за схожие деньги был большим. Сделано! Производство новой модификации по полному циклу начнется в I квартале 2026 года.

В салоне семь полноценных мест. На втором ряду два отдельных кресла с регулировками и подлокотниками. Проход назад – между ними. Задний ряд представляет собой трехместный диван, разделенный в пропорции 50:50 для складывания. Средний подголовник из-за этого сделан не подъемным, а стационарным и поделенным надвое.

Для комфорта пассажиров предусмотрены подстаканники, USB-порты и отдельный отопитель в задней части салона. Высота салона 1,3 м, так что сильно сгибаться при переходе с ряда на ряд не нужно. Объем багажного отсека составляет 1,5 м3. Общая высота машины 1,9 м: проблем с въездом на крытые парковки и автоматические мойки не будет.

Двигатель – бензиновый 1.5 турбо мощностью 136 л. с. По характеристикам нетрудно догадаться, что такой же стоит на Москвичах. Что неудивительно: обе российские модели в Китае выпускает один концерн. Коробка передач у пассажирского SF1 пока только механическая, привод задний.

Также в гамме появился грузопассажирский SF1. Но, в отличие от микроавтобуса с тремя рядами, его делают не на конвейере. По сути, это конверсия из уже собранного цельнометаллического фургона. Цен пока нет, но стало ясно, что обе модели удержатся в пределах 2,5 млн рублей. По нынешним временам неплохо.

Соллерс Атлант с обновленной внешностью и салоном показывали еще год назад. Теперь его презентовали с автоматической коробкой передач, которая становится всё более востребованной в сегменте. Кстати, само имя Атлант скоро уйдет в прошлое. Теперь он будет именоваться SF4, а обновленный – SF5.