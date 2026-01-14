Volkswagen отменил выпуск «е-бусика»

Компания Volkswagen взяла длительную паузу в выпуске минивэна ID. Buzz

Возникшая в производстве минивэнов Volkswagen ID. Buzz пауза не означает полный уход модели с рынка, говорят в компании.

Напомним, в 2022 году электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz громко стартовал на рынке Европы, а покупателям в США пришлось ждать до 2025-го – и вскоре среди американских клиентов стали ходить слухи, что этот год окажется единственным, когда модель будет доступна к покупке. Однако в Volkswagen заявляют: ID. Buzz вскоре вернется – очевидно, присоединившись к электрическому ID. Polo.

Говоря казенным языком директоров крупных компаний, в данный момент дилеры «оптимизируют запасы», собираясь распродавать машины 2025 года выпуска до середины года наступившего. Но в нем обещан и дебют обновленной версии – правда, никаких подробностей о ней пока нет. Меж тем, нынешний ID. Buzz продается слабо: за III квартал в Штатах реализовали менее 5 тысяч «электробусиков», что по меркам местного рынка откровенно слабовато. Хотя, учитывая цену в 61 545 долларов, вполне объяснимо.