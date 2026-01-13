В России продают Toyota Camry 2017 года за 3,6 млн рублей

Однако цена в 3,6 млн рублей вызывает удивление, ведь за эти деньги сейчас можно купить вполне приличный кроссовер. По словам владельца, который проживает в Челябинске, авто эксплуатировался только в теплое время года, а зимой и осенью хранился в гараже.

© runews24.ru

В объявлении говорится, что машина полностью в заводской краске, оснащена самой дорогой комплектацией «Престиж» и выглядит как новая, с множеством опций. Все подробности можно узнать по телефону, сообщает «Российская газета».

Под капотом Toyota Camry установлен 2,5-литровый мотор мощностью 181 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Напомним, что в России вырос спрос на длительную аренду автомобилей. В России снижается количество китайских автомобилей. Нарушителям правил использования зимних шин в России грозят штрафы.