Не прошли проверку рынком: 30 "китайцев", которые не пережили 2025 год в РФ

В течение 2025 года российский рынок покинули около 30 моделей китайских автомобилей. В ряде случаев речь шла о смене поколений или рестайлингах, в других - о переименовании и переводе машин под новые бренды с локальной сборкой. Часть моделей исчезла фактически, хотя формально продолжала числиться на сайтах производителей.

По данным издания "Китайские автомобили", среди ушедших моделей - гибридные кроссоверы Aito M5 и M7, после чего в продаже остались только автомобили под брендом Seres. У BAIC прекратились фактические продажи кроссовера X35 и газовой версии седана U5 Plus CNG. Также с сайтов были убраны прайс-листы дорестайлинговых Belgee X70 и Bestune B70.

Chery в октябре вывела из линейки гибридные Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.

Компания "Моторинвест" завершила продажи электроседана Evolute i-Pro, а к концу года также были сняты с продажи первое поколение кроссовера i-Joy, минивэн i-Van и дорестайлинговый гибрид i-Space.

Из модельных рядов Exeed, Geely, Haval, Omoda и Jaecoo в течение года исчезли дорестайлинговые версии ряда популярных автомобилей.

Так, продажи завершились у Exeed LX первого поколения, Geely Atlas Pro, Coolray и Emgrand, Haval F7x первого поколения, Omoda C5, а также седанов Omoda S5 и S5 GT. При этом Atlas Pro и Emgrand продолжили жизнь на рынке уже под брендом Belgee, а Coolray был заменен более крупным Cityray.

Полностью прекратились продажи автомобилей марок Haima, Ora и Skywell. В частности, у Skywell официально были представлены электрический кроссовер ET5 и гибрид HT-i, однако в феврале бренд объявил об отказе от дальнейших поставок в Россию. У Voyah к концу осени из линейки исчезли все электрические версии моделей Free, Passion и Dream, а также дорестайлинговые модификации кроссовера Free.

По оценке экспертов, ключевой причиной сокращения модельных рядов стало отсутствие локальной сборки. В условиях роста цен и снижения спроса поставки нишевых, слабо адаптированных или непопулярных моделей оказались экономически нецелесообразными.

При этом рынок продолжает трансформироваться: наряду с уходом отдельных моделей ожидается появление новых автомобилей и даже брендов, в том числе Volga и iCaur.