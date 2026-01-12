Время дешевых SUV не прошло: Renault готовит Duster за 870 тысяч рублей

Renault готовит к запуску в Индии новое поколение кроссовера Duster. Модель, основанная на третьем поколении "глобального Duster", получила ряд внешних отличий, адаптированных под местный рынок. Официальная премьера намечена на 26 января.

© Renault

Судя по опубликованному тизерному видео, индийская версия Renault Duster сохранила узнаваемые пропорции, но заметно отличается по оформлению.

В частности, кроссовер лишился фирменных Y-образных светодиодных дневных ходовых огней, характерных для глобальной модели. Вместо них используются более тонкие горизонтальные ДХО, при этом блоки фар, по всей видимости, остались прежними.

Сзади Duster для Индии получил светодиодную полосу на всю ширину кузова, объединяющую фонари, и крупный логотип Renault на крышке багажника.

Интерьер, по предварительным данным, в целом повторит архитектуру глобального Duster и его близкого родственника Nissan Tekton, который также готовится к выходу на индийский рынок. При этом оснащение будет зависеть от комплектации.

В более дорогих версиях ожидаются мультимедийная система с экраном диагональю 10,1 дюйма, цифровая приборная панель на 7 дюймов, беспроводная зарядка для смартфонов и панорамная крыша - важный элемент для местных покупателей.

По информации Autocar India, на старте продаж Renault Duster будет предлагаться с бензиновым двигателем. В течение следующего года линейку планируется дополнить самозаряжающейся гибридной версией. Технические характеристики пока не раскрываются, однако силовые установки, вероятно, будут близки к тем, что используются на глобальной модели.

В отличие от версии для других рынков, выпускаемой в Турции, индийский Renault Duster будут собирать локально на заводе компании в Ченнаи. Ожидаемый ценовой диапазон - от 1 до 2 миллионов рупий (870 тысяч - 1,7 млн рублей).

На индийском рынке новинка выйдет в один из самых конкурентных сегментов и будет соперничать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Astor, а также будущим Tata Sierra.