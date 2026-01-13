Новый Rezvani Tank полностью рассекречен

Стартовый ценник вездехода остался прежним – 175 000 долларов, а покупка нового варианта с 1014-сильным мотором обойдётся дороже на 85 000 долларов.

© Колеса.ру

Американская компания Rezvani Motors была основана предпринимателем Феррисом Резвани в 2013 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, она не занимается выпуском полностью оригинальных автомобилей: вместо этого компания использует техническую начинку других производителей для создания в том числе брутальных SUV с милитари-дизайном. В конце 2025-го марка показала пару тизеров новинки, а теперь официально рассекретила Rezvani Tank третьего поколения.

Как и предполагалось, основой для нового Rezvani Tank является внедорожник Jeep Wrangler JL, который пережил рестайлинг весной 2023 года. Автомобилю изменили внешность: он получил «гранёные» формы с «острыми» выштамповками на капоте, боковинах и корме. Ещё модели достался более злой взгляд с «прищуром» из светодиодных ходовых огней, на крыше установлена дополнительная светотехника.

В передний бампер интегрированы пара буксировочных проушин и лебёдка. Боковины украшены расширенными «оквадраченными» накладками на колёсные арки, чёрными дисками, которые обуты во внедорожные шины размером 37 или 40 дюймов, традиционными большими наружными зеркалами и обычными дверными ручками. Корма нового Rezvani Tank получила задранные вверх вертикальные «С-образные» фонари, рельефный спойлер в верхней части пятой двери, а также пару круглых патрубков выхлопной системы.

В салоне можно увидеть аналоговые приборы, горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы на передней панели и массу физических кнопок. В списке доступных опций для «третьего» вездехода числятся: бронированный кузов, пуленепробиваемые стёкла, мощная защита днища, тепловизионная система ночного видения, противоударные бамперы, а также усиленная подвеска с амортизаторами Fox Racing 3.0. Модель снабдили передними и задними тормозами Dynatec ProGrip.

Стартовый Rezvani Tank третьего поколения предлагается с моторами от «донора» – либо с 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 274 л.с., либо с 289-сильным атмосферником V6 объёмом 3,6 литра (они доступны без доплаты). Ещё в моторной линейке есть 507-сильный SRT V8 объёмом 6,4 литра и 717-сильный V8 Hellcat объёмом 6,2 литра. А на вершине гаммы находится 6,2-литровый Dodge Demon V8, максимальная отдача которого равна 1014 л.с.

Начальная цена Rezvani Tank осталась прежней и составляет 175 000 долларов (эквивалентно примерно 14,1 млн рублей по текущему курсу). За вариант с 507-сильным мотором придётся заплатить на 45 000 долларов больше (около 3,6 млн рублей), за исполнение с 717-сильным двигателем – на 65 000 долларов больше (около 5,2 млн рублей), а за топ-версию со 1014-сильным V8 Hemi просят на 85 000 долларов больше (около 6,8 млн рублей).

Напомним, в актуальном модельном ряду Rezvani помимо брутальных SUV числится пара новых спорткаров: одним из них является Beast, созданный на основе Chevrolet Corvette C8, а второй – Retro RR1 на базе Porsche 911 поколения 992.