Porsche - об отказе от Macan с ДВС: сняли с производства, и это провал

Porsche признала, что решение отказаться от первого поколения бензинового кроссовера Macan было ошибочным. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил Оливер Блуме, который до 1 января возглавлял Porsche и продолжает занимать пост генерального директора концерна Volkswagen Group.

По словам Блуме, на момент принятия решения логика была оправданной - в компании рассчитывали, что электрический Macan полностью заменит модель с двигателями внутреннего сгорания. Однако рыночная ситуация изменилась, и эти ожидания не оправдались.

"Наша стратегия заключалась в том, чтобы предлагать бензиновые, гибридные и электрические спортивные автомобили в каждом из трех сегментов, но не по каждой модели. В случае с Macan мы ошиблись. Исходя из данных, которыми мы располагали тогда, мы приняли бы то же решение. Сегодня ситуация иная, и мы на нее отреагировали, расширив линейку ДВС и гибридов", - отметил Блуме.

Первое поколение Macan уже было выведено с европейского рынка в середине 2024 года из-за несоответствия требованиям регламента GSR2 в части кибербезопасности.

Глобально модель будет окончательно снята с реализации в ближайшие месяцы, а выпуск завершится к середине 2026 года.

Прямого бензинового преемника у Macan не появится.

Вместо этого Porsche разрабатывает новый кроссовер с двигателями внутреннего сгорания, который займет нишу ниже Cayenne. Он выйдет на рынок в 2028 году, но название Macan использоваться не будет.

По словам Блуме, модель станет "типичным Porsche для своего сегмента" и будет четко отличаться от электрического Macan.

Ожидается, что новинка будет построена на платформе Premium Platform Combustion (PPC), используемой в новом Audi Q5, с сохранением системы полного привода Quattro Ultra. При этом Porsche старается минимизировать объем доработок платформы, чтобы сократить затраты и сроки разработки.

Признание ошибки с Macan вписывается в более широкий пересмотр стратегии Porsche. Компания уже подтвердила, что будущий крупный трехрядный SUV получит бензиновые версии, а спорткары Boxster и Cayman сохранят двигатели внутреннего сгорания - вопреки ранее объявленным планам полной электрификации линейки 718.

Контракт Оливера Блуме на посту главы Volkswagen Group продлен до конца 2030 года. Руководство Porsche и материнского концерна теперь окончательно разделено между разными управленческими командами.