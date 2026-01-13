Стоимость китайского кроссовера Rox Adamas в России составит 4 млн рублей

Экстерьер автомобиля напоминает базовую модель Rox 01, но имеет уникальные особенности. Рамка радиаторной решетки теперь окрашена в цвет кузова, а ее нижняя часть выполнена в виде сплошной панели, в отличие от оригинальной решетчатой конструкции. Новинка доступна в пяти цветовых решениях.

Интерьер сохраняет архитектуру салона оригинальной модели. Установлена цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном и мультимедийная система с дисплеем размером 15,7 дюйма. Салон выполнен из кожи Nappa, сиденья оснащены вентиляцией и подогревом. Пассажиры второго ряда могут воспользоваться дополнительным 15,7-дюймовым экраном с разрешением 3K.

В Rox Adamas используется гибридная система EREV. Турбированный бензиновый 1,5-литровый двигатель служит генератором для тяговой батареи емкостью 44,5 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге.

