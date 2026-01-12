Названы самые безопасные семейные кроссоверы

TopSpeed: самой безопасной моделью среди семейных кроссоверов стала Mazda CX-30

Эксперты портала TopSpeed рассказали, какие семейные кроссоверы 2025 года отличаются высоким уровнем безопасности.

Лидером признали Mazda CX-30, которая получила максимальную оценку – пять баллов от Национального управления безопасностью движения США (NHTSA) и награду Top Safety Pick+ от IIHS.

Пятизвездочный рейтинг также присвоен моделям Mazda CX-50 и CX-90 2026 года и Volvo XC90 2025 года. Кроме того, в список самых безопасных вошли два премиальных корейских кроссовера – Genesis GV60 2026 года и Genesis GV80 2025 года.

В перечень самых безопасных семейных кроссоверов и внедорожников с высшей оценкой от NHTSA также попали Kia Telluride 2025 года, Honda CR-V 2026 года, Hyundai Ioniq 5 2025 года и Hyundai Palisade 2025 года.

Самые безопасные кроссоверы: