Роботакси от Amazon сняли с рейсов из-за рисков ДТП

По причине ряда происшествий, включая случаи пересечения разделительной линии и выезда на встречную полосу с последующей остановкой, Amazon Zoox осуществила отзыв 332 беспилотных автомобилей. Основная часть таких инцидентов была зафиксирована на перекрестках. Первый случай произошел в августе предыдущего года, а к 5 декабря было выявлено еще 62 аналогичных нарушения.

© runews24.ru

Седьмого ноября компания выпустила обновление программного обеспечения, что привело к частичному улучшению ситуации. Тем не менее, проблемы, связанные с навигацией в условиях интенсивного городского трафика и неожиданных изменений в поведении других транспортных средств, остались нерешенными. В результате, в декабре Amazon Zoox временно прекратила эксплуатацию такси и выпустила обновленную версию программного обеспечения.

Проанализировав сложившуюся обстановку, Amazon Zoox пришла к выводу о том, что только 13% американцев выражают готовность пользоваться беспилотными автомобилями. Преобладающее большинство респондентов выразили обеспокоенность по поводу безопасности. Предпринятые Amazon Zoox меры не смогли развеять эти опасения. К 2024 году уровень готовности населения к использованию беспилотного транспорта снизился до 9%.