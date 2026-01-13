Запчасти на Volkswagen рекордно подорожали в 2025 году

Запчасти для Volkswagen подорожали сильнее всего в 2025 году

В 2025 году Российский союз автостраховщиков (РСА) зафиксировал беспрецедентный рост цен на автомобильные компоненты для машин марки Volkswagen.

По данным, представленным РСА, среднее увеличение размера страховых выплат по ОСАГО, связанное с подорожанием автозапчастей, составило 4,5% в 2025 году. Однако, для владельцев автомобилей Volkswagen этот показатель оказался значительно выше, достигнув уровня в 13,9%.

Второе место по темпам роста цен на детали занял бренд Renault, где их стоимость увеличилась на 10,5%. Hyundai занял третью позицию, продемонстрировав удорожание комплектующих на 9,7%.

Skoda заняла четвертую строчку рейтинга с ростом цен на запасные части на 9,5%, а Audi завершил список лидеров с увеличением стоимости на 6,8%.

